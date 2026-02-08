Meteo Torino – Debole perturbazione in arrivo con qualche pioggia; le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal continuo transito di impulsi perturbati nord atlantici che nel corso del weekend penalizzeranno in particolare le regioni centro-meridionali. Prossima settimana atteso l’ingresso di nuove perturbazioni oceaniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica al via con molte nubi su Torino, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio attesi cieli coperti con qualche goccia di pioggia. Situazione meteorologica senza significative variazioni tra la sera e la notte con possibili deboli piogge o pioviggini intermittenti. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +5/+6°C di minima ed i +8/+9°C di massima.
Previsioni meteo domani
Giornata di lunedì che farà registrare tempo inizialmente uggioso con cieli molto nuvolosi o coperti a cui potranno essere associati deboli fenomeni, nevosi sulle Alpi mediamente dagli 800-1000 metri. Tendenza a condizioni più asciutte dal pomeriggio, ma con i cieli che si manterranno a tratti coperti, specie in pianura. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +5/+6°C di minima ed i +10/+11°C di massima.
Prossima settimana con molte nubi, ma pochi fenomeni
Meteo che si manterrà dinamico anche la prossima settimana. Tempo inizialmente stabile nella giornata di martedì, poi atteso un peggioramento dalla sera con fenomeni diffusi. Nuovo miglioramento mercoledì, ma con molte nubi di passaggio. La settimana proseguirà con il flusso umido oceanico, quindi con giornate a tratti grigie, ma con pochi fenomeni sul Piemonte.
