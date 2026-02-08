Meteo – Maltempo inarrestabile in Italia anche nelle prossime ore, ecco i dettagli

Quadro tendenzialmente instabile sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono nuovamente piuttosto incerte, nonostante l’allontanamento del passaggio perturbato che ieri la ha coinvolta. Un nuovo vortice depressionario è tuttavia alle porte del nostro Paese e ha già portato i primi rovesci al mattino sulla Sardegna e si stanno estendendo in queste ore lungo il versante tirrenico. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il maltempo tuttavia era stato correttamente inquadrato non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di ieri, che aveva in effetti diffuso un’allerta valida per alcune zone. Piogge e rovesci non si sono pertanto fatti attendere e, sebbene mediamente appaiano moderati, localmente possono colpire in maniera anche intensa, con neve in arrivo sulla montagna, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore ancora con maltempo e neve in montagna

Nel corso delle prossime ore il vortice depressionario investirà direttamente la nostra Penisola, con piogge e possibili temporali occasionali che si estenderanno lungo tutto il versante tirrenico, con le aree costiere più esposte ai fenomeni. Tuttavia, qualche nota di maltempo potrà raggiungere anche il medio versante adriatico, dove sono attese nevicate sul relativo Appennino in serata a quote di montagna.

Più stabile sul resto del Paese

Le condizioni meteo, soprattutto su gran parte del nord, rimarranno ancora relativamente stabili e asciutte in serata, fatto salvo rovesci sulla Liguria. Il tempo resterà relativamente più stabile anche sul basso versante adriatico. I cieli, comunque, non saranno limpidissimi nemmeno nelle aree non coinvolte dall’instabilità, risultando spesso anzi in prevalenza nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo intorno alla media di riferimento o lievemente oltre.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.