Meteo – Peggioramento invernale in arrivo in Italia con piogge, temporali ed anche neve fino in pianura al Nord

Anticiclone di blocco in Atlantico porta movimenti invernali sull’Europa

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Anticiclone delle Azzorre che si è elevato in Atlantico fino a lambire l’Islanda e nei prossimi giorni tenderà ad estendersi verso la Scandinavia. Anticiclone che in quella posizione andrà a bloccare i flussi zonali verso il vecchio continente, permettendo cosi la discesa di aria fredda verso latitudini più basse. Una goccia fredda ha infatti raggiunto la Penisola Iberica, la quale spinge aria umida e mite verso il Mediterraneo centrale portando nuvolosità in Italia e qualche isolato piovasco.

Molte nuvole ma poche piogge tra oggi e domani

Come abbiamo appena visto, la Penisola Italiana è interessata da un flusso di correnti umide e miti dai quadranti sud-occidentali. Questo porta nella giornata odierna e in quella di domani molta nuvolosità in transito, in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali. Su queste regioni non è escluso anche qualche isolato piovasco. Ma dalla serata di sabato le condizioni meteo volgeranno verso un peggioramento, come vediamo di seguito.

Maltempo invernale in arrivo nel weekend, domenica neve a bassa quota al Nord

Giornata di sabato, che almeno nella prima parte, vedrà della nuvolosità in transito ma con pochi fenomeni associati. Una depressione è però in risalita sul Mediterraneo e dalla serata inizierà a portare le prime piogge sull’Italia. Depressione che poi nella giornata di domenica andrà ad interagire con un nucleo di aria fredda in arrivo da nord-est e in movimento sulle Alpi. Questo porterà un intenso peggioramento delle condizioni meteo, con maltempo anche intenso soprattutto al Centro-Nord. Sulle regioni settentrionali, grazie all’arrivo dell’aria artica, si potranno avere nevicate fino a quote molto basse, localmente fino in pianura.

Avvio di settimana di stampo invernale sull’Italia

Situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che vedrà un nucleo freddo in quota tra Francia e Spagna con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa tra Baleari e Sardegna. Condizioni meteo instabili sull’Italia con clima più freddo e temperature che risulteranno in media o di qualche grado inferiori. Neve possibile ancora al Nord-Ovest fino a bassa quota e poi lungo l’Appennino generalmente fino a quote medio-basse. Vortice che dovrebbe restare attivo sul Mediterraneo anche all’inizio di marzo.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube