Meteo – Persiste maltempo in Italia con rovesci e possibili temporali anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Dopo una settimana, come quella scorsa, in cui le condizioni meteo sono risultate spesso mediamente perturbate sullo stivale, anche la prima metà di quella corrente risulta particolarmente instabile, con una doppia depressione africana risalita sul Mediterraneo centrale portando piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. La situazione appare piuttosto critica in Emilia Romagna alle prese con un vero e proprio alluvione, dove vige un’allerta rossa della Protezione Civile.

Anche oggi piogge e temporali

Anche nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora una volta perturbate a causa di un vortice depressionario alimentato da correnti più instabili di natura atlantica in afflusso sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali localmente anche intensi hanno interessato in particolare nuovamente l’Emilia Romagna e anche le Marche, con temperature che non hanno subito grossi scossoni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo anche nelle prossime ore

L’assenza di un campo di Alta pressione sta favorendo il persistente afflusso di correnti più instabili nel Mediterraneo centrale. Tale mancanza si protrarrà anche nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna: stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo quest’evoluzione consentirà la prosecuzione del maltempo sull’Italia che tuttavia riguarderà solamente alcune regioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e possibili temporali più settorialmente circoscritti

Piogge e possibili temporali continueranno pertanto a protrarsi in alcune aree del Paese nelle prossime ore, colpendo in maniera sparsa ancora il medio versante adriatico con parziale interessamento anche di Molise e Puglia settentrionale, e qualche rovescio che potrebbe coinvolgere le Alpi nordoccidentali, dove la neve cadrà a partire dai 1.600/1.800 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiranno grosse variazioni a grandi linee sullo stivale rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.