METEO – PERTURBAZIONE afro-mediterranea in avvicinamento, torna il MALTEMPO in ITALIA, ecco dove e quando

Generale stabilità e temperature in aumento

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, grazie all’elevazione dell’Anticiclone di matrice africana che per la verità già da qualche giorno alberga sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il quadro sinottico appena illustrato ha peraltro fatto sì che le temperature subissero un graduale, ma costante aumento su tutto il territorio nazionale, con clima dai connotati tipicamente primaverili. Il tutto in un contesto di cieli non sempre limpidi, anzi, spesso disturbati dal transito di nuvolosità carica di pulviscolo sahariano.

Prossimi giorni ancora Alta pressione e temperature in aumento, con picchi fino a +25°C

Nel corso dei prossimi giorni l’Alta pressione di origine africana continuerà a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola, con persistente stabilità sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale e con temperature in progressivo e costante aumento su valori anche oltre la media del periodo: sarebbero infatti previsti picchi fino a +25°C sulle pianure del versante occidentale dello stivale nella giornata di venerdì 15 aprile, quando un peggioramento inizierà ad avanzare direzione Italia, come vedremo nel presente editoriale.

Già domani prime isolate eccezioni di maltempo

Già a partire dalla giornata di domani giovedì 14 aprile per la verità le prime isolate e blande eccezioni di maltempo potranno coinvolgere la Sardegna stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, dovuti alla progressione verso est di una perturbazione afro-mediterranea che si centrerà sui settori nordafricani. Lo spostamento verso est determinerà un peggioramento ben più evidente tuttavia nella giornata di venerdì 15 in una regione dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

