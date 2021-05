METEO – PIOGGE ALLUVIONALI in NUOVA ZELANDA, evacuazioni sull’Isola Meridionale; il video

Meteo estremo nel mondo

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche estreme nel mondo sono in continuo aumento, complice un cambiamento climatico sempre più favorevole ad eventi meteo intensi. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di una tempesta di grandine che ha colpito il Messico, in particolare la zona di Monclova, mentre un tornado ha interessato la Turchia; in questo consueto appuntamento con la cronaca meteorologica estera, vi parleremo delle piogge alluvionali che stanno interessando la Nuova Zelanda, in particolare l’Isola Meridionale. Prima di approfondire l’argomento chiave, facciamo una rapida panoramica sulle condizioni meteo in atto e previste anche sull’Italia.

Acquazzoni e temporali attesi nelle prossime ore sull’Italia

Meteo – Le condizioni meteorologiche in Italia risultano a tratti ancora instabili, in seguito al passaggio di una rapida perturbazione collegata ad una saccatura distesa sul centro-est Europa. Nelle prossime ore, acquazzoni e temporali sono attesi sulle zone interne del sud Italia, cosi come tra Lazio e l’Abruzzo occidentale. Nubi cumuliformi in sviluppo anche tra Liguria di Ponente, Piemonte e sui settori prealpini veneto-friulani, anche qui con possibili acquazzoni o temporali.

Anticiclone pronto ad invadere l’Italia con l’inizio di giugno

Meteo – Dopo la fase instabile, sull’Italia le condizioni meteo volgeranno verso un ulteriore deciso miglioramento proprio in concomitanza con l’avvio ufficiale della stagione estiva. Secondo i principali modelli matematici, infatti, l’anticiclone nord africano raggiungerà l’Italia a partire dal 3 giugno, dando il via ad una fase estiva, con temperature che gradualmente si porteranno attorno ai +30°C su gran parte del Paese. Come anticipato, il maltempo non interessa solo l’Italia, ma nelle ultime ore si è abbattuto anche sulla Nuova Zelanda, provocando inondazioni sull’Isola Meridionale; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

