Meteo – Piogge e temporali sferzano l’Italia nelle prossime ore, anche intensamente: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate sulle aree più settentrionali a causa dell’infiltrazione di correnti più umide e fresche di natura atlantica, con piogge e temporali anche intensi. Nel resto del Paese, invece, si risente degli effetti di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale ormai in atto già da alcuni giorni.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri era chiaro: il maltempo si sarebbe nuovamente esteso sulle aree più settentrionali dello stivale, con piogge e temporali localmente anche intensi. La Protezione Civile aveva infatti diffuso già ieri un’allerta valida per alcuni settori per oggi. Le temperature, in questo contesto, appaiono mediamente stazionarie o in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora piogge e temporali sulle aree più a nord

Nel corso delle prossime ore l’Anticiclone soffrirà ancora l’intrusione di correnti più fresche di matrice atlantica sulla cresta, concedendo la formazione di piogge e temporali localmente anche intensi. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche piovasco potrebbe interessare la Liguria centrale, mentre altrove le condizioni meteo, come vedremo nel prossimo paragrafo, si manterranno decisamente più stabili.

Maltempo anche in serata, ma con prevalente stabilità e clima estivo

Il maltempo protrarrà i suoi effetti anche nella serata odierna in Italia, rimanendo relegato sempre sulle latitudini più settentrionali del Paese, mentre altrove le condizioni meteo risulteranno migliori e accompagnate da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, inoltre, non subiranno significative variazioni, confermando al più un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.