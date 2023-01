Meteo – Prevalente stabilità in Italia, ma non mancherà qualche rovescio nelle prossime ore, anche nevoso: i dettagli

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia

Dopo una prima parte di giornata in cui qualche rovescio ha insistito sulla nostra Penisola con la neve a quote relativamente basse e, per i cui settori la Protezione Civile aveva non a caso diramato un’allerta meteo ieri, le condizioni meteo sono andate tendenzialmente migliorando dal pomeriggio, con isolati e residuali rovesci. Il tempo appare infatti in prevalenza stabile sull’Italia in queste ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prevalente stabilità in Italia con clima invernale

Sul fronte sinottico va ancora una volta evidenziata l’assenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, di nuovo sede dell’afflusso di correnti più fredde e instabili di natura artica. Ciò sta comunque determinato, come accennato precedentemente, condizioni meteo prevalentemente stabili e asciutte in queste ore, con qualche isolato rovescio residuale. Le temperature appaiono in ogni caso invernali, più o meno in linea con la media del periodo.

Prossime ore ancora prevalente stabilità, ma con qualche rovescio insistente

Nel corso delle prossime ore non si evidenzierà sul fronte sinottico alcuna variazione significativa, con un lago di correnti più fredde che pervaderà ancora una volta il Mediterraneo centrale: pertanto, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo si manterranno in prevalenza stabili e asciutte anche in serata, nonostante qualche rovescio potrebbe attivarsi in maniera localizzata su alcuni settori dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci e neve sui monti tra Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Isolati rovesci su medio-basso versante adriatico

Nelle prossime ore le condizioni meteo, benché prevalentemente stabili e asciutte, risulteranno compromesse dall’attivazione di qualche isolato rovescio che interesserà il medio-basso versante adriatico e i monti tra Marche, Toscana ed Emilia Romagna, con fiocchi ovunque compresi tra i 200 e i 400 metri, fino a raggiungere tuttavia i 600/800 metri in Puglia. Qualche debole rovescio potrebbe interessare anche le coste centrali del Lazio, mentre altrove il tempo apparirà relativamente più stabile e asciutto.

