Meteo – Primavera in aperta crisi, con nuova settimana contrassegnata dal maltempo in arrivo: i dettagli

Piogge e occasionali temporali in atto in Italia

L’arrivo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sta determinando in queste ore un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e occasionali temporali in ingresso in particolare sulle regioni settentrionali e su parte del centro. I fenomeni, localmente, appaiono anche intensi, anche sull’alto Piemonte, negli scorsi giorni coinvolto da una dura ondata di maltempo, per cui i fiumi faticano ancora a smaltire completamente l’acqua in eccesso, tant’è che la Protezione Civile ha diffuso ancora una volta la massima allerta per alcune aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

La Primavera non sprinta

In questa fase la primavera sembra piuttosto in difficoltà nel regolare e respingere gli attacchi che il flusso perturbato di stampo atlantico sferra verso il bacino del Mediterraneo. Le piogge e i temporali avvolgono infatti spesso e volentieri la nostra Penisola dall’inizio della seconda decade del mese, portando talvolta anche disagi notevoli e con tale finestra instabile che sembra non avere alcuna intenzione di arrestarsi, almeno nel breve.

Pasquetta di maltempo in Italia

Una Pasquetta di maltempo interesserà la nostra Penisola a causa del costante afflusso di correnti più umide e instabili, pilotate dalla stessa saccatura depressionaria presente nel Mediterraneo quest’oggi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e temporali coinvolgeranno in tal caso principalmente la Sardegna fino al mattino, e poi la Sicilia, la dorsale appenninica e le immediate adiacenze nel pomeriggio, con miglioramento generale atteso in serata.

Alle porte una nuova settimana di maltempo

Nella settimana subentrante l’Anticiclone sembra confermare questa sua fase di debolezza, con una nuova serie di affondi perturbati di stampo atlantico in grado di alimentare il maltempo sul nostro Paese, con piogge e temporali in esplosione soprattutto nelle ore pomeridiane. I fenomeni localmente potranno apparire anche intensi, ma per il dettaglio previsionale bisognerà aspettare che ci avvicineremo al target di interesse: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

