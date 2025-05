Meteo – Prosieguo del Weekend contrassegnato dal maltempo, con piogge e temporali: i dettagli

Piogge e temporali in azione questo pomeriggio

Il pomeriggio è stato contrassegnato da un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola, innescato dall’intrusione di correnti più fresche di natura atlantica nel Mediterraneo, con piogge e temporali che hanno preso vita sulla dorsale appenninica centro-settentrionale e sul settore alpino, con fenomeni localmente anche intensi. Per alcune di queste aree era stata peraltro diffusa un’allerta dalla Protezione Civile, con temperature che quest’oggi non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Anticiclone ci riprova, ma viene insidiato su due direzioni

L’Alta pressione di matrice africana ci prova ad espandersi nuovamente sul bacino del Mediterraneo centrale, provocando effettivamente un miglioramento delle condizioni meteo rispetto a quanto osservato negli scorsi giorni, ma con instabilità pomeridiana sempre protagonista sui monti. Questo poiché l’ondulazione atlantica la insidia sia ad ovest che ad est, favorendo la suddetta intrusione di correnti più fresche nel Mediterraneo che l’Anticiclone non riesce ancora a respingere.

Nuovo miglioramento in vista nelle prossime ore

Un nuovo miglioramento delle condizioni meteo è in vista nel corso delle prossime ore sullo stivale, con piogge e temporali che andranno di conseguenza esaurendosi grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo. Si aprirà una breve pausa dal maltempo mentre la Sardegna assisterà invece ad un aumento della nuvolosità, preludio dell’ingresso di rovesci e temporali localmente anche intensi nella prossima notte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fronte instabile nella notte sulla Sardegna, temporali pomeridiani in Italia per domani

Un fronte instabile nella notte attraverserà le aree più meridionali della Sardegna, portando rovesci e possibili temporali localmente anche intensi e in esaurimento già entro il mattino di domani domenica 11 maggio. Piogge e temporali pomeridiani prenderanno successivamente vita nel pomeriggio sempre sulla dorsale appenninica e settore alpino, con fenomeni anche in questo caso localmente intensi. Un nuovo miglioramento avanzerà in serata con esaurimento della fenomenologia, mentre qualche rovescio isolato potrebbe ancora azionarsi su Alpi e Prealpi piemontesi e Sardegna a causa di un’area depressionaria presente più ad ovest, con temperature che in questo contesto non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

