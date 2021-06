METEO – Prossima settimana con PIOGGE sulle regioni centro-settentrionali. Ecco la TENDENZA

La Penisola Italiana si avvicinerà al weekend con correnti fresche settentrionali in quota che portano instabilità , ma stando agli ultimi aggiornamenti del modello GFS, un promontorio di alta pressione di matrice azzorriana tenderà di espandersi sull’Europa centro-occidentale, interessando inizialmente le regioni del Nord poi anche il Centro ed il Sud. In questo modo venerdì avremo piogge nelle ore pomeridiane, specie sui rilievi e soprattutto sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord risulteranno occasionali. Nella giornata di sabato maggiore stabilità anche al Centro, mentre delle piogge potranno cadere sui rilievi del Sud. Nella giornata di domenica il promontorio di alta pressione tenterà di espandersi sempre di più, ma un fronte perturbato associato ad una depressione presente sulla Penisola Balcanica porterà piogge al centro-sud, specie sulle regioni adriatiche. Insieme all’alta pressione tornano ad aumentare anche le temperature, con valori prossimi ai 30°C. Nel frattempo un minimo si è andato ad isolare ad ovest della Penisola Iberica. Andiamo ora a vedere la tendenza meteo per la prossima settimana.

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’estate continua ad essere in crisi sulla Penisola Italiana, senza ondate di calore dal continente africano e con con piogge che continuano a persistere. Anche nella giornata odierna sono attesa attese piogge a causa del transito di una goccia fredda sul Tirreno e di correnti fresche in quota che portano ad una accentuata instabilità pomeridiana. Nella mattinata odierna il tempo risulterà stabile su gran parte del Paese mentre delle piogge intense e dei temporali continueranno ad insistere tra la Calabria e la Sicilia nord-orientale . Nel pomeriggio, grazie al maggiore riscaldamento, piogge attese sui rilievi, sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori, con locali rovesci e temporali.

Tendenza meteo sull’Italia per il weekend

Stando sempre agli ultimi aggiornamenti del modello GFS, il promontorio anticiclonico si espanderà sempre di più sull’Europa centro-occidentale, Italia compresa, e il minimo depressionario balcanico si sposterà verso sud raggiungendo la Grecia nella giornata di lunedì, per poi proseguire lentamente verso levante. Nella giornata di lunedì avremo dell’instabilità sulle regioni centro-meridionali, mentre in quella di martedì il tempo risulterà stabile. Nei giorni a seguire, il minimo Iberico tenderà a muoversi verso nord-est, portando maltempo sulle regioni centro-settentrionali. Nel weekend una saccatura atlantica potrebbe estendersi sul Mediterraneo centro-occidentale, rinnovando cosi condizioni meteo di maltempo. Più stabile la situazione al Sud, con temperature in aumento fino a circa 35°C. Ricordiamo che si tratta di una tendenza e per questo vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito.