METEO – INVERNO alle porte, con una nuova fase INSTABILE, attesa NEVE fino in COLLINA

Come anticipato con la giornata di domani si inaugurerà la stagione più fredda, grazie a questo primo impulso perturbato. La formazione di un cuscinetto freddo sul basso Piemonte favorirà precipitazioni nevose fino a bassissima quota (ad ora sembrerebbero coinvolte le località tra Cuneese e Valle Scrivia fino a 300-500 metri di quota, fino a lambire l’Appennino Genovese. Sulle Alpi la neve cadrà anche copiosa a quote di media montagna, dapprima sulle regioni nord-occidentali; fenomeni attesi in serata su Trentino e Triveneto. Da porre particolare attenzione al centro-sud per l’arrivo di temporali e nubifragi.

Affondo artico nel weekend, crollo termico e neve a bassa quota

Per questo ultimo weekend del mese, si potrebbe palesare la neve a quote piuttosto basse sull’Appennino: l’aria artica irromperà sull’Italia grazie all’elevazione di un possente anticiclone Azzorriano in elevazione sul bacino Atlantico. In questo frangente avremo ancora cieli coperti e precipitazioni che si disporranno da ovest verso est, con neve su Alpi e Appennino in ulteriore calo, anche a quote collinari. Trattandosi ancora per il momento di una tendenza, seguite i prossimi aggiornamenti meteo per avere ulteriori dettagli.