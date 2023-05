Meteo – Prossima settimana con corridoio instabile sul Mediterraneo, tornano temporali di forte intensità

Alta pressione di nuovo in cedimento sul Mediterraneo

Buongiorno e buona domenica a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano. Tra la giornata di venerdì e quella di ieri abbiamo assistito ad un lieve rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo, il quale ha portato ad una parziale attenuazione dell’instabilità pomeridiana, relegata soprattutto ai settori alpini e appenninici, ma comunque con locali sconfinamenti. L’alta pressione ora torna a cedere sul Mediterraneo, portando un nuovo aumento di acquazzoni e temporali pomeridiani, con sconfinamenti soprattutto sulle regioni del versante tirrenico e al Nord-Ovest.

Domenica di nuovo con acquazzoni e temporali pomeridiani

Come appena visto, l’alta pressione è in cedimento e sull’Italia abbiamo un nuovo aumento dei fenomeni pomeridiani. Ecco le previsioni meteo per oggi domenica 28 maggio: Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti irregolare con deboli piovaschi tra Piemonte ed Emilia Romagna. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini e sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali in formazione in Appennino e in sconfinamento verso il versante tirrenico, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite; nessuna variazione nella notte. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite.

Prossima settimana con corridoio instabile, tornano i temporali di forte intensità

Evoluzione sinottica per la prossima settimana che vede un vasto e robusto campo di alta pressione sbilanciato alle alte latitudini tra nord Atlantico, Isole Britanniche e Mare del Nord, mentre sul Mediterraneo si apre nuovamente un corridoio instabile per la discesa da aria fresca in quota dall’Europa nord-orientale. Questo porterà ad una accentuazione dell’instabilità pomeridiana, con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini e con sconfinamenti soprattutto sulle pianure del Nord-Ovest sulle regioni del versante tirrenico, con locale interessamento anche dei settori costieri. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità con rischio nubifragi e grandinate.

L’Estate meteorologica parte in sordina, tempo incerto anche ad inizio giugno?

Meteo Giugno – Avvio dell’Estate meteorologica in sordina sull’Italia? Secondo il modello europeo ECMWF, la situazione circolatoria in Europa potrebbe subire poche variazione anche per l’avvio di giugno, con anticicloni più frequenti alle alte latitudini europee, mentre valori di pressione inferiori alle medie del periodo sul bacino del Mediterraneo. In tal modo l’Estate potrebbe partire senza particolari scossoni sull’Italia con una prima settimana di giugno caratterizzata ancora dall’instabilità a ciclo diurno, atteso un surplus pluviometrico sulle aree interne del centro-sud, e temperature attorno alle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

