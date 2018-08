Meteo Italia: perturbazione in arrivo con piogge e temporali anche intensi ad iniziare da Nord.

METEO: qualche disturbo al nord ITALIA, poi generale peggioramento – 11 Agosto 2018 – Sull’ Italia le condizioni meteo risulteranno man mano più dinamiche con le piogge e i temporali che interesseranno le regioni settentrionali nelle prossime ore e durante la prossima settimana anche il resto della penisola. Peggioreranno le condizioni meteo sull’ Italia a causa del passaggio di una saccatura di bassa pressione di matrice atlantica in grado di generare piogge o temporali sparsi in diverse regioni, specie quelle centro-settentrionali. Siamo nel pieno della stagione estiva e il Ferragosto è alle porte ma attenzione che sull’ Italia le condizioni meteo non risulteranno favorevoli per le tanto attese vacanze. Le giornate peggiori potrebbero essere quelle di Martedì e Mercoledì 15 Agosto. Le temperature tuttavia risulteranno in linea con la media del periodo o leggermente al di sotto. […]