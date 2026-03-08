Meteo – Inizio settimana contrassegnato ancora dal maltempo in Italia, con neve in montagna: i dettagli

Pomeriggio contrassegnato dal maltempo in Italia

L’ingresso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica hanno determinato anche quest’oggi un pomeriggio di maltempo sull’Italia, con piogge e temporali che sono andati generandosi lungo tutta la dorsale appenninica del centro-sud, con fenomeni localmente anche intensi. Le condizioni meteo sono apparse relativamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali, dove i cieli sono rimasti perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Maltempo in esaurimento nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con fenomeni in graduale esaurimento. Qualche rovescio residuale potrà coinvolgere in serata soprattutto la Puglia, in un contesto nettamente migliore rispetto a quello osservato nel pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, si confermeranno mediamente stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi leggermente oltre la media di riferimento.

Maltempo pomeridiano in arrivo anche per domani

Il maltempo pomeridiano contrassegnerà il nostro Paese anche nella giornata di domani lunedì 9 marzo, a fronte di un quadro sinottico che, infatti, risulterà tendenzialmente invariato rispetto a quanto osservato quest’oggi, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il nord rimarrà ancora ai margini dell’instabilità, sebbene i settori nordoccidentali assisteranno ad un primo aumento della nuvolosità.

Maltempo al nordovest in arrivo per martedì

La circolazione depressionaria responsabile del maltempo odierno e di quello di domani lunedì 9 marzo risalirà lungo il Mediterraneo entro martedì 10, determinando un peggioramento delle condizioni meteo che a quel punto riguarderà soprattutto il nordovest, dove si azioneranno rinnovati rovesci e possibili temporali, localmente anche intensi. Qualche temporale potrà ancora generarsi lungo la dorsale appenninica con neve a quote di montagna o alta montagna e le aree più interne della Sardegna, con tempo in relativo miglioramento entro sera. Le temperature, ancora una volta, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

