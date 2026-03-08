Meteo – Piogge e temporali esplodono questo pomeriggio, con miglioramento nelle prossime ore: i dettagli

Esplodono i temporali pomeridiani
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi instabili, con piogge e temporali che sono esplosi durante il pomeriggio a causa dell’infiltrazione di correnti più umide e fresche di origine atlantica, provenienti da una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo meridionale. I fenomeni, localmente, sono apparsi anche intensi, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Allerta meteo della Protezione Civile
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano pertanto instabili in virtù delle suddette correnti instabili che fluiscono nel Mediterraneo, con la Protezione Civile che aveva infatti già emesso un’allerta valida per oggi per alcuni dei settori colpiti. Il maltempo non si è fatto attendere, con l’Anticiclone che appare da alcuni giorni a questa parte piuttosto fiacco nell’impedire a queste infiltrazioni di avere poi la meglio sullo scacchiere meteorologico italiano.
Prossime ore con maltempo in esaurimento
Le prossime ore vedranno un relativo miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con fenomeni in graduale esaurimento stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Questo poiché il gradiente termico verticale si appiattirà con il tramontare del sole, che non riscalderà più l’aria sugli strati atmosferici prossimi a quelli del suolo. Qualche isolato rovescio o temporale potrà comunque ancora transitare sulle regioni meridionali, in particolare sulla Puglia.
Temperature nel complesso stazionarie su valori relativamente miti
Complessivamente le temperature si manterranno generalmente stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi pertanto relativamente miti o, in ogni caso, superiori alla media di riferimento. Questo a causa di un campo di Alta pressione comunque predominante sul Mediterraneo, sia pur disturbato dall’infiltrazione di correnti suddette che, comunque, potranno avere la meglio sullo stivale anche per domani lunedì 9 marzo, come approfondiremo in un apposito editoriale.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.