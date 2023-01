Meteo – Verso un miglioramento del tempo con isolati rovesci via via in esaurimento nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile soprattutto nella prima metà di giornata

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente perturbate al meridione soprattutto nella prima metà di giornata, con la Protezione Civile che non a caso aveva diramato un’allerta valida per oggi, e nevicate che sono scese finanche a bassa quota nella prima parte di mattinata su alcune zone del Paese. Le temperature, in ogni caso, sono risultate e risultano tutt’ora pienamente invernali, allineate alla media del periodo.

Tendenza ad un primo miglioramento dal pomeriggio

Da questo pomeriggio tuttavia, si evidenzia già dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico un miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con fenomeni che continuano comunque a colpire alcune aree del Paese (sempre quelle meridionali in particolare), con temperature che risultano pressoché invernali. In serata, tale tendenza a migliorare sarà pressoché confermata, come vedremo nel presente editoriale.

Fenomeni in graduale esaurimento nelle prossime ore

Un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale sta permettendo in queste ore un miglioramento delle condizioni meteo nelle modalità prima esposte sulla nostra Penisola. Stando anche a quanto suggeriscono i principali centri di calcolo, tale miglioramento sarà pressoché confermato in serata, quando si attenderà un graduale esaurimento della fenomenologia, in un contesto termico comunque pienamente invernale.

CONTINUA A LEGGERE.

Isolati rovesci solo in Sicilia

Isolati rovesci potranno interessare ancora la Sicilia e nella prima parte di serata: nella seconda infatti un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo potrebbe avanzare sulla nostra Penisola riportando tempo generalmente, ma relativamente stabile e asciutto. Relativamente poiché le correnti artiche terranno ancora sotto scacco il Mediterraneo centrale e di ciò ne risentirà in particolare il clima: esso rimarrà infatti invernale con temperature ovunque intorno alla media del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.