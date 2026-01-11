Meteo – Residuo maltempo nella giornata odierna: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni

Oggi deciso miglioramento, salvo residui fenomeni sui settori orientali
Bassa pressione in allontanamento verso est favorirà un deciso miglioramento del tempo. Giornata di domenica nel complesso stabile e soleggiata al nord, salvo innocui addensamenti sulle Alpi e settori costieri adriatici. Al centro cieli sereni dal mattino sino alle ore serali su Toscana, Umbria e Lazio, residui addensamenti si attarderanno su Marche ed Abruzzo con occasionali deboli fenomeni nevosi sino a quote basso collinari. Situazione meteorologica invariata nel corso del pomeriggio, poi tendenza a diffuse schiarite dalla sera. Al sud ed Isole attesi residui fenomeni su Puglia, Molise e settori tirrenici di Sicilia e Calabria in miglioramento serale. Ampie le schiarite sulle restanti regioni.
Ecco il bollettino della Protezione Civile
Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 11 gennaio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia garganica, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulle aree costiere tirreniche di Sicilia centro-orientale e Calabria meridionale; isolate, sui settori adriatici di Marche e Puglia centrale, settori interni della Sicilia e Calabria centrale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra di 400-600 m su regioni adriatiche centrali e gargano, in abbassamento fin verso i 200-400 m su Marche ed Abruzzo, con apporti al suolo deboli o localmente moderati; al di sopra di 800-1000 m su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: minime in sensibile calo al Centro peninsulare ed al Sud, localmente marcato su aree appenniniche di Lazio e Calabria.
Venti: inizialmente di burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, in attenuazione; forti settentrionali su coste molisane, Puglia, Basilicata e Calabria ionica settentrionale, in intensificazione a fine giornata su Puglia centro-meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale ionica; temporaneamente forti di Favonio sulle aree alpine e valli settentrionali di Lombardia e Prov. Aut. di Bolzano, in attenuazione.
Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale al largo; da molto mossi ad agitati il Tirreno centro-meridionale ed i restanti settori dello Ionio; molto mossi l’Adriatico ed il Mar ligure al largo; tutti in attenuazione.
Allerta meteo gialla: ecco dove
Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 11 gennaio 2026:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale
Molise: Litoranea
Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale
Molise: Litoranea
Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
