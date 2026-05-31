Meteo – Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore, malgrado un miglioramento, con rischio nubifragi: i dettagli

Stabilità prevalente, ma non mancano temporali

La settimana va concludendosi esattamente come era cominciata, con l’Anticiclone azzorriano dominante sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale e con condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte. I cieli, in questo contesto, risultano perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specialmente sulle aree costiere, mentre insistono ancora oggi piogge e temporali pomeridiani e occasionali grandinate.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il maltempo questo pomeriggio è andato azionandosi principalmente sul settore alpino, non risparmiando comunque del tutto le zone interne della Sardegna e alcune zone dell’Appennino Lazio-Abruzzese. La Protezione Civile aveva diffuso già ieri un’allerta valida per oggi per alcuni settori. In questo contesto, le temperature non subiscono significative variazioni, risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Relativo miglioramento in arrivo nelle prossime ore

Un relativo miglioramento avanzerà sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore complice un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, mentre al centro-sud piogge e temporali si esauriranno totalmente in serata, qualche nucleo temporalesco persisterà invece sulle aree più nordorientali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge, temporali e possibili grandinate e nubifragi in arrivo

A differenza da quanto avverrà e si assisterà sul resto dello stivale, dove la stabilità sarà spesso accompagnata da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, le condizioni meteo sulle pianure più nordorientali del Paese potranno ancora risultare instabili, con piogge e temporali persistenti, occasionalmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio o grandinata. Le temperature, in questo contesto, confermeranno sostanzialmente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto al di sopra della media di riferimento.

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