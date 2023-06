Meteo Roma – Instabilità diurna sui settori interni del Lazio nel weekend, più sole lungo le coste; le previsioni

Situazione meteo

Sul bacino del Mediterraneo permane una lacuna barica in quota, alimentata da masse d’aria umide ed instabili pilotate da un’anomala cellula altopressoria ben salda tra Regno Unito ed Oceano Atlantico. In tal modo le condizioni meteo permangono spiccatamente instabili sull’Italia, con formazione di acquazzoni e temporali a prevalente ciclo diurno e con temperature vicine alle medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma sabato 3 giugno

Giornata di sabato 3 giugno caratterizzata da cieli sereni nel corso del mattino su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Nel corso del pomeriggio nubi a sviluppo verticale prenderanno forma sui settori interni del Lazio con acquazzoni e temporali, localmente anche di forte intensità. Bel tempo lungo le coste, addensamenti nel corso del pomeriggio su Roma con occasionali acquazzoni o temporali sui settori orientali della capitale. Generale miglioramento serale. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature con poche variazioni e comprese tra i valori minimi di +17/+18°C ed i +26/+28°C del pomeriggio.

Domenica tra addensamenti ed instabilità pomeridiana sul Lazio

Giornata di domenica che vedrà nubi in transito alternate a schiarite sul Lazio nel corso del mattino, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio riprenderà forma l’instabilità sui settori interni con acquazzoni e temporali; tempo mediamente asciutto su Roma, ma con cieli variabili. Miglioramento serale, mentre nottetempo acquazzoni e temporali raggiungeranno gradualmente le coste. Prossima settimana caratterizzata da tempo ancora incerto, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Avvio della prossima settimana con piogge e temporali

Lacuna barica che non mollerà la presa in tempi brevi sul bacino del Mediterraneo. Una blanda anda ciclonica in quota transiterà sull’Italia ad inizio settimana, portando un peggioramento del tempo. Giornata di lunedì al via con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associati acquazzoni sparsi; rischio temporali sui settori costieri. Nel corso del pomeriggio instabilità diffusa sul Lazio con acquazzoni e temporali irregolari anche su Roma, miglioramento lungo le coste. Non si escludono forti temporali e grandinate. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile con sole prevalente nel corso del mattino, rischio acquazzoni pomeridiani sui settori orientali della città. Avvio della prossima settimana decisamente incerta. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!