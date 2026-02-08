Meteo Roma – Nuovo peggioramento sul Lazio con piogge anche sulla capitale; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dal continuo transito di impulsi perturbati nord atlantici. Circolazione depressionaria in arrivo sul medio Tirreno, determinerà un nuovo peggioramento del tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche addensamento o foschia su Roma. Nuovo deciso aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane, ma con tempo asciutto. Tornano deboli piogge dalla sera sulla capitale. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo le massime su Roma e comprese tra i +6/+8°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma lunedì 9 febbraio

Giornata di lunedì che farà registrare un momentaneo miglioramento sul Lazio, seppur con cieli inizialmente nuvolosi o molto nuvolosi sul Lazio con qualche goccia di pioggia sui settori settentrionali e costieri, asciutto sulla capitale. Tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, tendenti ad ampie nel corso delle ore serali. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Prossima settimana attesi veloci impulsi perturbati

Meteo che si manterrà instabile anche nel corso della prossima settimana sul Lazio. Tempo asciutto nella giornata di martedì, ma con nubi di passaggio, poi possibile nuovo peggioramento mercoledì con fenomeni abbondanti e neve in Appennino. La settimana proseguirà con alternanza di pause asciutte al passaggio di veloci sistemi perturbati con nuove precipitazioni anche su Roma.

