Meteo Roma – Ponte del 1° Maggio con assoluta stabilità e bel tempo e con clima primaverile: le previsioni

Tempo perlopiù stabile in Italia e a Roma
Una prima spinta dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale determina oggi un notevole miglioramento delle condizioni meteo in Italia, con stabilità prevalente e che coinvolge anche Roma, come vedremo. Tuttavia, insiste qualche rovescio o temporale in particolare tra Sicilia e Calabria, dove i fenomeni appaiono occasionalmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, subiscono un primo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Previsioni meteo Roma oggi
La giornata odierna ha esordito con cieli pressoché sereni a Roma e con condizioni meteo, pertanto, visibilmente stabili e asciutte che si protrarranno anche nelle prossime ore e fino in serata grazie agli effetti del suddetto campo di Alta pressione di matrice azzorriana, in linea con quanto avverrà sulla stragrande maggioranza del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e i +23°C di massima circa.
Stabilità e bel tempo anche per domani, con minime in calo
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno generalmente stabili e asciutte nella giornata di domani sabato 2 maggio grazie all’affermazione dell’Anticiclone afroazzorriano sul Mediterraneo centrale. Tale situazione si ripercuoterà identicamente a Roma, dove i cieli risulteranno pressoché sereni e dove le temperature subiranno paradossalmente una diminuzione nei valori minimi, al netto della stazionarietà o del lieve aumento di quelli massimi.
Nessuna novità in arrivo anche per domenica
Sul fronte meteorologico non sopraggiungono novità a Roma nemmeno per la giornata di domenica 3 maggio, quando le condizioni meteo si confermeranno pertanto visibilmente stabili e asciutte sulla Capitale, con al più il transito di qualche passaggio nuvoloso innocuo in serata. Saranno pertanto evidenti per tutto il Weekend gli effetti di un promontorio anticiclonico di stampo afroazzorriano in città, con temperature che, in questo caso, subiranno un nuovo aumento nei valori minimi, a fronte della stazionarietà di quelli massimi.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.