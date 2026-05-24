Meteo Roma -Sole prevalente e temperature estive sulla capitale; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1025 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile sino a metà settimana con temperature massime dal sapore estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica 24 maggio caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +17/+19°C di minima ed i +30/+32°C di massima.

Meteo Roma domani

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata di lunedì 25 maggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali quando i cieli risulteranno diffusamente sereni sul Lazio. Stellato nottetempo. Temperature in ulteriore lieve aumento su Roma e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +31/+32°C del primo pomeriggio.

Stabilità e temperature estive sino a metà settimana

Stabilità che potrebbe prolungarsi sino a metà della prossima settimana con temperature attese in ulteriore lieve aumento con punte massime possibili sino a +33°C. Tra giovedì e venerdì possibile il ritorno dell’instabilità diurna con acquazzoni e temporali che tenderanno a formarsi sui settori interni, coinvolgendo occasionalmente anche la capitale.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con sole prevalente e temperature dal sapore estivo sino a metà settimana, poi torna qualche disturbo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!