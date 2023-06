Meteo Roma – Temporali ed acquazzoni nel Lazio durante il pomeriggio con fine del caldo, domani torna la stabilità

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Buongiorno e buon weekend cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dal cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale, favorendo il transito di una saccatura in quota tra Balcani ed Italia accompagnata da correnti più fresche settentrionali. Caldo quindi in attenuazione a partire da oggi con ritorno dell’instabilità sulle regioni centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma sabato 24 giugno

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 24 giugno: al mattino avremo tempo per lo più stabile sul Lazio con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nubi cumuliformi prenderanno forma sui settori centro-meridionali della regione con possibili acquazzoni e temporali anche di forte intensità; i fenomeni potranno estendersi anche ai settori costieri, specie meridionali. Possibili acquazzoni e temporali anche su Roma, più stabile nel viterbese con ampie schiarite. Diffuso miglioramento serale, salvo residui acquazzoni; stellato nottetempo. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in diminuzione specie nei valori massimi, comprese su Roma tra i +21/+22°C ed i +30°C/31°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi da nord sull’alto Lazio.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Nuovo miglioramento per la giornata di domenica con maggiore stabilità sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni su tutto il Lazio. Il nuovo aumento di pressione favorirà condizioni meteo stabili anche nel corso del pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su Roma, mentre addensamenti prenderanno forma sui settori interni più a ridosso dell’Appennino con occasionali locali e brevi acquazzoni. Cieli stellati nottetempo. Di seguito la tendenza meteo a medio termine. Le temperature in lieve ripresa, ma senza eccessi, e comprese su Roma tra +20/+21°C e +30/+32°C.

Tendenza meteo per il medio termine

L’ansa depressionaria si allontanerà rapidamente dall’Italia, favorendo il ritorno dell’alta pressione. Nel corso della prossima settimana le condizioni meteo volgeranno infatti verso una generale stabilità sul Lazio con tanto sole sulla città di Roma. Atteso un nuovo incremento delle temperature, ma senza eccessi. Giugno termina quindi stabile e decisamente estivo anche dal punto di vista termico sulla capitale.

Meteo Roma

Meteo su Roma a rischio temporali nel pomeriggio con calo termico, ma da domani torna la stabilità.