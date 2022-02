METEO SAN VALENTINO – Possibile rivincita dell’INVERNO da metà mese? Ecco la TENDENZA

Condizioni meteo in Italia: assenza di nuvolosità da nord a sud

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo attuale che vede la presenza di un campo d’alta pressione che sta condizionando il tempo meteorologico sul nostro territorio. Nelle prossime ore avremo assenza prevalente di nuvolosità anche se grazie alle temperature piuttosto basse della superficie marina, assisteremo al ritorno delle nubi basse sul golfo Ligure e sulla Toscana. Fino alla giornata di venerdì non assisteremo a particolari variazioni se non ad un aumento della nuvolosità come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fino a venerdì nessuna variazione di rilievo

Il tempo meteorologico risulterà prevalentemente stabile nel corso della seconda settimana di febbraio, grazie all’ennesima rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. Da domani assisteremo ad un aumento delle nebbie e delle nubi basse sul golfo Ligure, sulla Pianura Padana ed in generale al nord, grazie alla persistenza dell’alta pressione. Con venerdì sarà possibile qualche pioviggine sui settori costieri settentrionali, anche se al centro-sud l’antifona non cambierà. Entrando nel weekend, l’assetto barico europeo subirà un cambiamento.

Fine settimana con il ritorno delle correnti atlantiche

Meteo weekend – Verso il fine settimana assisteremo ad una graduale ritirata dell’alta pressione per far spazio alle correnti atlantiche. Il weekend dunque potrebbe essere “macchiato” dalla presenza di nuvolosità sul suolo italico, con qualche pioggia sparsa e nevicate a quote di montagna specialmente al nord. Da San Valentino poi, secondo i principali modelli matematici, potrebbe tornare protagonista l’atlantico.

