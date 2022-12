Meteo – Settimana di beltempo grazie all’alta pressione, salvo un rapido passaggio instabile a metà settimana

Dominio anticiclonico sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Il weekend appena trascorso ha visto la rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo portando un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia dopo diversi giorni di piogge. Attuale situazione sinottica che vede il promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo centro-occidentale verso l’Europa orientale, dove troviamo massimi di pressione al suolo intorno ai 1040 hPa. Tempo dunque stabile in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud, ma con anche nebbie e nubi basse soprattutto in Pianura Padana.

Cavetto d’onda nella giornata di mercoledì

Nel corso dei prossimi giorni una profonda struttura depressionaria si muoverà dall’Atlantico verso la Scandinavia ed andrà ad indebolire il bordo settentrionale del promontorio anticiclonico. Questo permetterà ad un piccolo cavetto d’onda di transitare sul Mediterraneo centrale, portando un rapido passaggio instabile sull’Italia nella giornata di mercoledì. Attese piogge deboli o moderate al Centro-Nord, soprattutto su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna e neve sulle Alpi centro-occidentali a quote medie.

Anticiclone in rinforzo nella seconda parte di settimana

Dopo il passaggio del piccolo cavetto d’onda, l’alta pressione tornerà a dominare sul Mediterraneo nella seconda parte di settimana. Entro il weekend di Natale avremo infatti un robusto promontorio anticiclonico disteso su tutto il Mediterraneo, con valori di pressione al suolo intorno ai 1030 hPa, mentre il flusso perturbato continuerà a scorrere sull’Europa centrale. Condizioni meteo nuovamente stabili in Italia con cieli soleggiati, ma ancora con nebbie e nubi basse su alcuni settori. Inoltre la risalita di aria più calda da sud-ovest porterà un generale aumento termico, soprattutto il quota, con anomalie positive anche di 6-8 gradi e clima mite specie nelle ore diurne.

CONTINUA A LEGGERE​

Spostamento dell’alta pressione e fronte freddo entro Capodanno?

Ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra all’inizio della prossima settimana ancora l’alta pressione sul Mediterraneo con condizioni meteo asciutte. Alta pressione però anche tra Groenlandia e Islanda con possibile discesa fredda verso i settori centro-orientali del continente. In tal caso entro Capodanno non si esclude un fronte freddo in transito sull’Italia, probabilmente comunque abbastanza povero di precipitazioni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.