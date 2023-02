Meteo – Settimana di stampo invernale in Italia, attese piogge, temporali e neve anche a quote piuttosto basse

Colpo di coda dell’inverno sull’Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Nel corso del weekend abbiamo assistito all’approfondimento di un vortice depressionario sul Mediterraneo centrale e all’arrivo di aria fredda da nord-est che ha interessato soprattutto il Nord-Italia, portando nevicate anche a quote piuttosto basse. Aria fredda che continua a penetrare sul Mediterraneo anche nella giornata odierna, anche se il nucleo freddo principale è transitato a nord delle Alpi ed ora si trova tra Francia e Spagna. Vortice depressionario che è in movimento verso ovest, portando ancora fenomeni soprattutto sulle Isole Maggiori, le regioni del Centro e al Nord-Ovest, qui con neve ancora fino a quote quasi di pianura.

Ancora instabilità nei prossimi giorni

Nella giornata di domani il vortice depressionario dovrebbe portarsi ad ovest della Sardegna. Questo porterebbe ancora instabilità in Italia, con precipitazioni soprattutto sulle Isole Maggiori e sulle regioni centrali, con neve fino a quote medie. Migliora invece sulle regioni settentrionali. Ma nella giornata di mercoledì questo dovrebbe tornare a spostarsi verso est sul Mediterraneo centrale, riportando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Nord e con neve fino a quote collinari al Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale e fin verso i 900-1200 metri al Centro. Temperature che nella giornata di mercoledì si porteranno leggermente sotto la media su tutta l’Italia.

Seconda parte della settimana con vortice depressionario sul Tirreno meridionale

Il vortice depressionario risulterà ancora attivo anche nella seconda parte della settimana e, dopo aver raggiunto la Sardegna nella giornata di mercoledì, dovrebbe muoversi sul Tirreno meridionale. Questo porterebbe maltempo anche intenso soprattutto al Sud e sulle Isole, con dei fenomeni più sporadici anche sulle regioni centrali. Maltempo che al Sud potrà risultare anche molto intenso, con neve anche abbondante sui rilievi fino a quote medie.

