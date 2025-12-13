Meteo – Alta pressione ben salda con tempo stabile nel weekend, ma non mancheranno nebbie e nubi basse

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da una posizione defilata in pieno Oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, mentre una saccatura tende ad isolarsi tra il Marocco e la Penisola Iberica. In tal modo permane ben saldo un campo altopressorio sull’Europa centro-meridionale con valori pressori alti e livellati attorno ai 1025 hPa anche sull’Italia. Flusso umido perturbato principale che scorre alle alte latitudini europee, confinando il freddo sul nord della Scandinavia e Russia.
Alta pressione persistente con tempo anomalo sull’Italia
Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un persistente campo anticiclonico con valori pressori alti e livellati attorno ai 1025 hPa. In tal modo la giornata odierna sarà caratterizzata ancora da diffuse condizioni di stabilità sull’Italia con tanto sole al nord e medio Tirreno, salvo foschie o banchi di nebbia al mattino e durante le ore serali. Stabilità che interesserà anche il resto d’Italia, ma con nubi medio-basse addossate nel corso del mattino ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia. Freddo al primo mattino sulla Pianura Padana e valli del centro con possibili gelate, mentre nelle prime ore pomeridiane si raggiungeranno i +12°/+14°C su gran parte del Paese con punte sino a +16/+18°C sulle due Isole Maggiori.
Anticiclone favorisce la formazione di nebbie e nubi basse
L’alta pressione durante le stagioni autunnali ed invernali non è sempre sintomo di cieli sereni. La subsidenza, ovvero masse d’aria compresse verso il basso, innescata dai valori barici piuttosto elevati, facilita un accumulo di umidità nei bassi strati e l’attivazione delle inversioni termiche: la temperatura risulta più bassa in pianura, rispetto a quote superiori. Elevati tassi d’umidità, masse d’aria fredde nei bassi strati ed assenza di ventilazione sono quindi alla base della presenza di nebbie e foschie sulla Pianura Padana e valle del centro, mentre nubi basse su parte del sud e medio Adriatico.
Domenica di diffusa stabilità
Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni nella giornata di domenica. Il weekend proseguirà infatti ancora in compagnia dell’alta pressione con diffusa stabilità e tempo asciutto sull’Italia. Attenzione al primo mattino e durante le ore serali/notturne alla formazione di nebbie sulla Pianura Padana e pianure del centro con forte riduzione della visibilità.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.