Meteo – Alta pressione ben salda con tempo stabile nel weekend, ma non mancheranno nebbie e nubi basse

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una posizione defilata in pieno Oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, mentre una saccatura tende ad isolarsi tra il Marocco e la Penisola Iberica. In tal modo permane ben saldo un campo altopressorio sull’Europa centro-meridionale con valori pressori alti e livellati attorno ai 1025 hPa anche sull’Italia. Flusso umido perturbato principale che scorre alle alte latitudini europee, confinando il freddo sul nord della Scandinavia e Russia.

Alta pressione persistente con tempo anomalo sull’Italia

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un persistente campo anticiclonico con valori pressori alti e livellati attorno ai 1025 hPa. In tal modo la giornata odierna sarà caratterizzata ancora da diffuse condizioni di stabilità sull’Italia con tanto sole al nord e medio Tirreno, salvo foschie o banchi di nebbia al mattino e durante le ore serali. Stabilità che interesserà anche il resto d’Italia, ma con nubi medio-basse addossate nel corso del mattino ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia. Freddo al primo mattino sulla Pianura Padana e valli del centro con possibili gelate, mentre nelle prime ore pomeridiane si raggiungeranno i +12°/+14°C su gran parte del Paese con punte sino a +16/+18°C sulle due Isole Maggiori.

Anticiclone favorisce la formazione di nebbie e nubi basse

L’alta pressione durante le stagioni autunnali ed invernali non è sempre sintomo di cieli sereni. La subsidenza, ovvero masse d’aria compresse verso il basso, innescata dai valori barici piuttosto elevati, facilita un accumulo di umidità nei bassi strati e l’attivazione delle inversioni termiche: la temperatura risulta più bassa in pianura, rispetto a quote superiori. Elevati tassi d’umidità, masse d’aria fredde nei bassi strati ed assenza di ventilazione sono quindi alla base della presenza di nebbie e foschie sulla Pianura Padana e valle del centro, mentre nubi basse su parte del sud e medio Adriatico.

Domenica di diffusa stabilità

Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni nella giornata di domenica. Il weekend proseguirà infatti ancora in compagnia dell’alta pressione con diffusa stabilità e tempo asciutto sull’Italia. Attenzione al primo mattino e durante le ore serali/notturne alla formazione di nebbie sulla Pianura Padana e pianure del centro con forte riduzione della visibilità.

