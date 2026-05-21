Meteo – Temporali localizzati sull’Appennino in esaurimento nelle prossime ore: ecco i dettagli

Stabilità protagonista in Italia

E’ andata aprendosi già da qualche giorno una fase di stabilità e bel tempo sulla nostra Penisola, grazie all’espansione decisa verso nord da parte dell’Anticiclone azzorriano, che abbraccia tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Le condizioni meteo appaiono pertanto stabili e asciutte anche su gran parte d’Italia , con qualche isolato rovescio o temporale sulle zone più interne e montuose della Calabria e della Sicilia. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Miglioramento su Alpi e Appennino centro-settentrionale

Rispetto a quanto osservato nella giornata di ieri, quando la formazione e lo sviluppo di rovesci e dei temporali pomeridiani aveva caratterizzato tutto l’Appennino e il settore alpino , sia pur in forma sempre perlopiù localizzata, le condizioni meteo appaiono in miglioramento netto su gran parte di queste aree del Paese, con relativo bel tempo e qualche addensamento che insiste sull’Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi senza che ciò comporti l’azionamento di fenomeni significativi.

Prossime ore con ulteriore miglioramento in vista

Un nuovo e ulteriore miglioramento delle condizioni meteo è inoltre previsto sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore, con piogge e temporali che, già localizzati, andranno esaurendosi entro sera, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, complice gli effetti portati al suolo da parte dell’Anticiclone azzorriano. Il tempo, pertanto, tornerà generalmente stabile e asciutto sullo stivale, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Confermato un lieve e ulteriore aumento delle temperature anche in serata

Unitamente ad un contesto meteorologico così favorevole alla stabilità e al bel tempo, gli effetti dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale si ripercuotono anche sotto il profilo delle temperature in Italia: esse, infatti, si confermeranno mediamente in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi anche oltre la media di riferimento in alcuni casi.

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