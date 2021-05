METEO – La prossima settimana inizia INSTABILE, ma potrebbe arrivare il BELTEMPO a seguire. Ecco la TENDENZA

Vasta area depressionaria sul continente europeo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica è caratterizzata da una vasta area depressionaria che coinvolge il continente europeo e l’Oceano Atlantico settentrionale con vari minimi all’interno. Tala vasta circolazione ciclonica continuerà ad influenzare le condizioni meteo sulla penisola italiana almeno fino al weekend. Nella giornata odierna, proprio un minimo di pressione che si trovava sulle Isole Britanniche, raggiungerà prima il Mediterraneo occidentale ed in serata il Mar Tirreno. Quindi sull’Italia assisteremo ad un forte peggioramento delle condizioni meteo, specie sulle regioni tirreniche.

Piogge intense nella giornata odierna con temporali e locali nubifragi

Come appena accennato nella giornata odierna ci sarà un importante peggioramento delle condizioni meteo. In mattinata avremo piogge sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna. Nel pomeriggio ed in serata il maltempo si estenderà a tutto il centro-sud, con piogge molto intense e violenti temporali, anche a carattere di nubifragio che potranno causare locali allagamenti. Le piogge tenderanno a cessare gradualmente durante la notte, con il minimo di pressione che scivola sud-est in direzione Grecia. Qualche pioggia ancora al sabato mattina sulle regioni ioniche.

Tempo ancora instabile nel weekend

Con il minimo di pressione che si porta prima sulla Grecia e poi continua a scivolare verso est, sull’Italia vengono richiamati flussi umidi occidentali. Nella giornata di sabato avremo un miglioramento delle condizioni meteo grazie ad una temporanea risalita del geopotenziale. Il tempo risulterà per lo più asciutto su tutto lo stivale, salvo qualche residua pioggia in mattinata sulle regioni ioniche e delle precipitazioni sulle Alpi occidentali. Nella giornata di domenica i flussi umidi si intensificheranno, portando cieli nuvolosi e piogge sparse al settentrione, mentre risulterà ancora stabile al centro-sud. Andiamo ora vedere la tendenza per la prossima settimana.

