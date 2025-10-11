Meteo Torino – Stabilità persistente in città nonostante nuvolosità anche consistente in vista: le previsioni

Stabilità e bel tempo in tutto il Paese
Condizioni meteo di stabilità e bel tempo avvolgono tutto il Paese, Torino compresa come vedremo, grazie al rafforzamento di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana responsabile di un ulteriore miglioramento sulla Sardegna tirrenica, alle prese nella prima parte di oggi con qualche rovescio o temporale residuale. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi lievemente oltre la media di riferimento.
Previsioni meteo Torino oggi
Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, come da qualche giorno a questa parte e tali resteranno anche nella serata corrente grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana in rafforzamento sul Mediterraneo centrale, con condizioni meteo che si manterranno visibilmente stabili e asciutte, coerentemente con quanto avverrà altrove. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e i +22°C di massima circa.
Stabilità e bel tempo anche per domani
Il consolidamento di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul Mediterraneo centrale favorirà, nella giornata di domani domenica 12 ottobre, condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo che si tradurranno tali anche a Torino, dove i cieli si manterranno pressoché sereni dalle prime alle ultime ore del giorno. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori massimi.
Nuvolosità in evidente aumento per lunedì
Un primo arretramento dell’Anticiclone azzorriano si verificherà con l’esordio della prossima settimana e quindi a partire dalla giornata di lunedì 13 ottobre, con qualche rovescio o temporale che tornerà a transitare di nuovo sul territorio nazionale, in particolare sulle Isole Maggiori. Rimane quindi relativamente più stabile e asciutto altrove, Torino compresa, che comunque assisterà ad un aumento evidente della nuvolosità, con cieli perlopiù irregolarmente nuvolosi. Le temperature, in questo caso, subiranno una diminuzione nei valori massimi, al netto persino dell’aumento di quelli minimi, con ridotta escursione termica giornaliera.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.