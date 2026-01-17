Meteo – Cambio di circolazione con ritorno delle piogge nel weekend, ecco dove

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre una vasta saccatura si distende verso l’Europa occidentale. Vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-orientale con massimi pressori pari a 1047 hPa sulla Russia, mentre una circolazione fredda orientale scivola sulle Nazioni sud-orientali europee. In tale contesto l’Italia è ancora interessata da un campo barico mediamente alto e livellato attorno ai 1020 hPa, ma con attivazione di correnti orientali che porteranno un peggioramento su parte del Paese.

Oggi maltempo sui settori ionici, Sardegna orientale ed estremo Nordovest

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata dall’accentuazione del flusso umido sud-orientale. Al Nord attesa una giornata con nubi di passaggio, più compatte tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente dove sono attesi fenomeni, nevosi sulle Alpi mediamente dai 1000-1300 metri, sino ai 900 metri sul basso Piemonte. Qualche goccia di pioggia non è esclusa anche sull’Emilia-Romagna, specie a ridosso dell’Appennino. Al centro ampie schiarite attese sui settori tirrenici, salvo il passaggio di qualche innocuo addensamento. Nubi più compatte sul versante Adriatico con qualche locali debole pioggia sulle Marche. Al sud ed Isole maltempo sui settori ionici ed orientali di Sicilia e Sardegna con fenomeni localmente di moderata intensità. Più asciutto sulle restanti regioni con schiarite sui settori tirrenici.

Domenica maltempo sui settori ionici

Ulteriore calo barico da ovest per l’avvicinamento della saccatura oceanica. Correnti umide sud-orientali addosseranno ancora nubi specie su Valle d’Aosta, Piemonte ed Emilia-Romagna con deboli fenomeni associati. Nubi di passaggio anche sulle regioni centrali con fenomeni che interesseranno Marche e coste abruzzesi. Maltempo sui settori esposti al flusso sud-orientale con fenomeni abbondanti specie sui settori ionici di Sicilia, Calabria e Basilicata, ma anche sulla Sardegna orientale.

Prima parte della prossima settimana a rischio nubifragi

Ciclogenesi in risalita dal nord Africa ed in azione sul Mediterraneo occidentale sarà piuttosto bloccata nella sua evoluzione verso levante, complice la presenza dell’alta pressione sull’est Europa. Attese condizioni favorevoli per precipitazioni abbondanti e persistenti sui settori esposti alle correnti sud-orientali, quindi su quelli orientali di Sardegna e ionici con rischio nubifragi. Attenzione anche ai forti venti che diverranno di burrasca con mari molto agitati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.