Meteo – Torna il maltempo in Italia, con neve in montagna: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di stabilità prevalente

Nella serata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola restano relativamente stabili e asciutte sulla gran parte del nostro Paese, con qualche piovasco che continua ad attivarsi in maniera isolata tuttavia su Toscana, Liguria e alcune delle aree più a settentrione dello stivale, tra cui alto Piemonte e varesotto, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Tale condizione si confermerà anche in serata, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo per domani

Una saccatura depressionaria di origine atlantica avanzerà dai quadranti occidentali sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani venerdì 16 gennaio, generando un peggioramento delle condizioni meteo sui settori più ad ovest del nostro Paese. Piogge e rovesci si attiveranno, di conseguenza, sulla Sicilia e sulle regioni nordoccidentali, con nevicate in arrivo nel primo caso intorno ai 1.700/1.800 metri (zona Etna) e, nel secondo, a quote ben inferiori e fin sui 1.000/1.200 metri. Sul resto d’Italia il tempo rimarrà relativamente più stabile e asciutto, mentre le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale su Liguria, Piemonte meridionale occidentale e settentrionale, Valle d’Aosta, Sardegna meridionale e centrale tirrenica e sulla Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su restanti settori di Piemonte, Sardegna e Sicilia, su Lombardia occidentale, Toscana settentrionale e centro-meridionale tirrenica e sulla Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: quota neve in calo fino ai 1000 m su Piemonte e Valle d’Aosta con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti: settentrionali sulla Liguria, sud-orientali sulla Sicilia. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore ovest ed il Mar Ligure.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 16 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

