Meteo – Maggiore stabilità ad inizio settimana con nuovo calo delle temperature in Italia

Piogge e rovesci in ingresso sull’Italia

Piogge e rovesci tornano a fare il loro ingresso sulla nostra Penisola a causa dell’avvicinamento di una nuova saccatura depressionaria di origine nordatlantica che respinge l’Anticiclone, in espansione da ieri sullo stivale, su latitudini più meridionali. Il maltempo si concentra questa sera sulle aree più settentrionali del nostro Paese e sull’alto versante tirrenico, nelle aree interposte tra la Toscana e la Liguria.

Breve parentesi di maltempo in arrivo sull’Italia

Il peggioramento che è già in atto questa sera sulla nostra Penisola sarà il preludio dell’arrivo del maltempo da nord a sud nella giornata di domani domenica 5 ottobre: la saccatura depressionaria responsabile affonderà infatti sul Mediterraneo centrale, innescando un fronte instabile che attraverserà tutta Italia proprio per domani. I fenomeni risulteranno comunque perlopiù sparsi, ma localmente anche intensi e a carattere temporalesco, con temperature che non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Maggiore stabilità già da lunedì

Maggiore stabilità si registrerà già dalla giornata di lunedì 6 ottobre, con l’inizio della nuova settimana grazie ad un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo gli ultimi rovesci e possibili temporali potranno attivarsi sul basso versante tirrenico, in particolare sulla Calabria, prima di un ulteriore miglioramento nella seconda metà di lunedì stesso.

Prima parte della prossima settimana più stabile, ma con temperature in diminuzione

La saccatura depressionaria responsabile del maltempo nel prosieguo del Weekend scivolerà verso il settore balcanico ad inizio settimana prossima, attivando una circolazione di correnti più fresche dai quadranti orientali sul nostro Paese. Ciò non impedirà comunque un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, in grado di assicurare maggiore stabilità e bel tempo sull’Italia, con temperature che tuttavia appariranno in netta diminuzione, scendendo di alcuni gradi al di sotto della media di riferimento soprattutto lungo il versante orientale più esposto.

