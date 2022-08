METEO – Ultime note di MALTEMPO prima di una breve pausa, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo al sud, più stabile al centro-sud

Un fronte instabile ha attraversato l’Italia nella giornata odierna, con piogge e temporali che nelle prime ore della notte odierna sono transitati dall’Emilia Romagna alla Toscana finendo per colpire il Lazio in prima mattinata. Il maltempo si è successivamente esteso a buona parte delle regioni centrali, prima di traslare ulteriormente verso meridione, dove le piogge e i temporali continueranno ad azionarsi in serata (scopri dove di preciso). Il tutto in un contesto termico notevolmente più fresco rispetto a quello osservato nei passati giorni.

Ultime note di maltempo nella notte, poi migliora

Correnti residuali di natura atlantica nel Mediterraneo centrale nella giornata di domani domenica 14 agosto e ciò comporterà un miglioramento generale delle condizioni meteo. Ultimi rovesci e temporali possibili nella notte sul basso versante tirrenico, più precisamente nelle aree nei pressi dello Stretto di Messina, con fenomeni mediamente moderati, prima di un generale esaurimento della fenomenologia. Il tempo infatti, dalla tarda mattinata o dal primo pomeriggio, apparirà stabile pressoché ovunque, fatto salvo qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e sulle zone interne della Sardegna, che cesseranno in ogni caso in serata. Temperature si manterranno su valori relativamente freschi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in esaurimento nel corso della mattinata, su Puglia, Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, nella seconda parte della giornata, su Valle d’Aosta e settori alpini piemontesi, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro-Nord; valori massimi elevati su pianure del Nord e Sardegna, localmente su zone interne e pianeggianti di Toscana e Lazio e sulla Sicilia meridionale. Venti: temporaneamente forti settentrionali su Puglia e settori ionici peninsulari. Mari: molto mosso lo Ionio settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Domenica 14 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

