METEO – Violentissima TEMPESTA DI SABBIA colpisce il Brasile: almeno sei vittime, crolli e danni ingenti. Il VIDEO

Situazione meteo, maltempo su medio Adriatico e sud Italia

La situazione in Italia non cambia e ormai da 4-5 giorni la penisola è sotto l’influenza di correnti molto fredde nordorientali che oltre ad aver apportato un drastico calo delle temperature, stanno tuttora garantendo piogge sul Medio Adriatico e al meridione, dove gli accumuli sono stati anche importanti, soprattutto tra basse Marche, Abruzzo orientale, Molise, Puglia settentrionale e Calabria settentrionale. Spostiamoci ora all’estero e riportiamo condizioni di maltempo anche estremo che hanno colpito negli ultimi giorni anche il Brasile a causa di una violentissima tempesta di sabbia. Leggi anche: Freddo e neve sull’Italia, fiocchi a quote sempre più basse, un evento raro ad ottobre

Violentissima tempesta di sabbia in Brasile causa morti

Violentissima tempesta di sabbia in Brasile negli ultimi giorni, tale da provocare la morte di almeno sei persone nello Stato brasiliano di San Paolo come riportato anche da gazzettadelsud.it. Il paese però, a parte questa eccezionale tempesta di sabbia, è tuttora alle prese con la peggiore siccità degli ultimi 90 anni e da fine settembre almeno tre tempeste di sabbia con venti fino a 100 km orari hanno colpito gli Stati di San Paolo e Minas Gerais. Negli ultimi giorni ennesima tempesta di sabbia, questa volta con raffiche di vento fortissime che hanno sradicato alberi e creato molti danni. Inoltre, sono 6 le vittime accertate, tutte decedute rimaste schiacciate o colpite dal crollo di alberi o edifici. Nel frattempo, passata la tempesta continua la siccità in gran parte del territorio e proprio la grave mancanza di pioggia ha ridotto notevolmente i livelli dell’acqua nelle riserve idroelettriche spingendo al rialzo i costi dell’elettricità. Leggi anche: Clima invernale sull’Italia, atteso brusco ulteriore calo termico

Il video di quanto accaduto

Moltissime sono state le foto e i filmati realizzati dalla popolazione locale alle prese con fenomeni sempre più violenti nel corso degli ultimi anni. Di seguito ne riportiamo uno (caricato su Youtube – Blitztv ) che mostra proprio quanto accaduto in Brasile. Leggi anche: Estate 2021 tra le più calde di sempre da quando esistono le rilevazioni. Il report del CNR

