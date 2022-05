METEO – Violento NUBIFRAGIO con GRANDINE si abbatte nella zona italiana: danni gravi, i dettagli

Torna l’alta pressione in Italia

Nel corso degli ultimi giorni diversi perturbazioni hanno interessato la nostra penisola con piogge intense soprattutto al centrosud dove non sono mancate nemmeno delle grandinate. Piogge sono arrivate anche al nordovest dell’Italia attenuando solo in parte il problema della siccità che resta comunque grave soprattutto in Piemonte. Il tempo attualmente è migliorato a parte gli ultimi residui instabili al meridione ma nelle scorse ore non sono mancati fenomeni anche violenti sempre al sud, soprattutto tra Puglia, Basilicata e Sicilia. Una violentissima grandinata ha colpito alcune zone della Basilicata, soprattutto Grassano, Salandra e Grottole, come si legge su sassilive.it. Di seguito vediamo tutti i dettagli. Leggi anche: Weekend tra sole, caldo e temporali, ecco le zone a rischio

Nubifragio con violenta grandinata, gravi i danni

Come detto, un violentissimo nubifragio con annessa maxi grandinata si è abbattuto sulla zona della Lucania, determinando danni ad alcune auto, aziende e soprattutto all’agricoltura locale. I chicchi hanno raggiunto delle dimensioni quasi come noci e hanno devastato alcune aziende e soprattutto numerosi alberi da frutto oltre che altri ortaggi. Il violento nubifragio ha interessato soprattutto la zona sud della provincia di Matera e in particolar modo i comuni di Montalbano Jonico, Grassano, Salandra e Grottole. “Solidarietà agli agricoltori del Metapontino e di Montalbano Jonico, colpiti da un violento nubifragio che ha interessato la zona sud della provincia di Matera. Grandine, pioggia e vento hanno ulteriormente vessato il comparto agricolo del nostro territorio, già in grandi difficoltà a causa di una congiuntura problematica pregressa,” questo è quanto ha affermato Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico. Leggi anche: Forte siccità in Italia, ecco le regioni maggiormente colpite

Tanti i danni alle aziende, “un’intensità inaudita”

Molte sono le imprese fortemente danneggiate e qualcuna non riuscirà a riprendere la propria attività: a loro va assicurato un sostegno concreto e immediato. “La grandinata ha avuto un’intensità inaudita ha dichiarato il sindaco del comune lucano e purtroppo molte aziende agricole sono state danneggiate determinando in special modo un grave stato di emergenza sui territori agricoli del metapontino. Serve quindi sostegno per tutti i lavoratori del settore. Nel frattempo la situazione meteo è migliorata ma resta ancora da effettuare una stima esatta dei danni. Come abbiamo visto i danni sono stati molti, anche alle aziende della zona. Leggi anche: Maggio inizia con tempo instabile e numerosi temporali

Bel tempo fino a sabato

Il tempo resterà stabile per gran parte della settimana anche se proprio nel weekend il modello americano GFS propone un guasto al nord Italia e marginalmente nelle zone interne del centro nella giornata di domenica. Di tutt’altro avviso l’emissione modellistica mattutina di ECMWF che vede un ulteriore rafforzamento dell’anticiclone nel fine settimana con picchi termici oltre i 30 gradi.

