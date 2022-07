METEO – Violento TEMPORALE con GRANDINE e forti venti hanno interessato ieri Padova, il video

Meteo Italia: weekend più stabile con caldo in aumento

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il primo weekend del mese di luglio trascorrerà mediamente stabile sull’Italia, complice il nuovo rinforzo dell’anticiclone nord africano. Tornerà anche il caldo intenso su tutte le regioni, con punte attese di +40°C al sud e con l’avvio della prossima settimana anche al nord. Temporali che risulteranno quindi inibiti e perlopiù relegati ai settori montuosi, specie alpini e dell’Appennino abruzzese.

Temporali indietreggiano, anticiclone avanti tutta

Il rinforzo del campo barico e l’ingresso in quota di masse d’aria più calde e secche, favoriranno una maggiore stabilità nel corso del weekend. L’anticiclone riuscirà a garantire tempo asciutto sui settori di pianura, dopo i violenti temporali che nelle ultime ore hanno interessato in particolare il Piemonte ed il Veneto. Oggi qualche acquazzone o temporale a ciclo diurno potrà prendere forma al più sui settori alpini, Appennino abruzzese e Lucania. Domenica ancora temporali sui settori alpini, specie del Triveneto, mentre in pianura il weekend si manterrà asciutto e con caldo estivo.

Grandine frequente negli ultimi giorni, ma come si forma?

Giovedì sera una violenta grandinata si è abbattuta su Torino, ieri è toccato anche a Padova. Ma come si forma la grandine? I forti updraft che alimentano le supercelle, favoriscono anche la formazione di grandine di grosse dimensioni. In particolare, la formazione della grandine avviene grazie ad un meccanismo di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming; tale processo è caratterizzato dall’unione di goccioline di acqua sopraffusa, in forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. Nello specifico, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. Un aspetto importante per la crescita della grandine è il calore latente, rilasciato durante la fase di congelamento dell’acqua. Durante la sua vita, un chicco di grandine può subire una crescita alternata, bagnata e secca, mentre attraversa una nuvola con strati a temperatura variabile e con contenuto di acqua sopraffusa, sviluppando così una struttura a strati. Grandine ieri a Padova, nel prossimo paragrafo tutti i dettagli ed un video dell’evento.

Nubifragio con grandine ieri a Padova

Un violento temporale con grandine e forte vento ha interessato nel corso del pomeriggio di venerdì il padovano. Il gran caldo del primo pomeriggio, con valori massimi fino a +34°C, ha contribuito allo sviluppo di intense celle temporalesche sul Veneto. Attorno alle ore 16 un violento temporale, probabilmente generato da una supercella, ha investito la città di Padova. In pochi minuti forte vento, grandine e pioggia intensa hanno creato disagi e qualche danno, specie alle auto. Circa 30 mm l’accumulo dell’evento, accompagnato da grandine di media taglia ed un brusco calo della temperatura, scesa dai +33°C ai +22°C di fine evento. Almeno 13 sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti o pericolanti ed allagamenti. Weekend ed inizio settimana con meteo stabile e caldo intenso su Padova.

