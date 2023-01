Meteo Weekend – Freddo senza uscita ed ancora nevicate in Italia. Ecco le ultime

Situazione meteo attuale

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia una saccatura depressionaria in allungamento verso il Mediterraneo centrale, che sta apportando condizioni meteo instabili o perturbate in Italia anche nella giornata odierna. L’ingresso dell’aria artica con valori alla quota dei 500 hPa fino a -35 gradi produrrà nel corso delle prossime ore rovesci nevosi fino a quote molto basse specie su Nord-Est ed Emilia Romagna. Vediamo cosa aspettarci nelle prossime ore

Nuovo fronte perturbato al centro-sud da domani

Meteo domani – L’afflusso dell’aria artica porterà un ulteriore calo delle temperature nelle prossime ore con valori fino a 5-6 gradi sotto media entro la serata odierna. Nella giornata di Venerdì atteso un nuovo passaggio perturbato con maltempo soprattutto al Centro-Sud per il transito di un minimo di bassa pressione sul Tirreno centrale. Ancora neve sull’Appennino ma con fiocchi via via a quote molto basse.

Allerta della Protezione Civile: ecco quanto atteso domani

Allerta meteo – Ecco l’ultimo comunicato della Protezione Civile, sui fenomeni attesi nella giornata di domani:

“Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Romagna, Marche, Umbria orientale, Puglia e Sicilia, e su resto di Lazio, Basilicata, Calabria e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati Sardegna orientale, Puglia settentrionale e meridionale e Sicilia tirrenica centro-occidentale.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su Sardegna, regioni peninsulari centrali e Campania settentrionale, localmente in abbassamento fino ai 200-300 m su zone interne del Lazio meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise; al di sopra dei 600-800 m su regioni meridionali peninsulari, con apporti al suolo da deboli a moderati, abbondanti alle quote più alte tra Campania meridionale e Basilicata occidentale.”

Come sarà il fine settimana? Ecco i dettagli

Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che anche per il prossimo weekend vede il reiterarsi di condizioni meteo instabili e anche fredde. Alta pressione che dovrebbe infatti risalire dall’Atlantico vedo la Scandinavia andando ad isolare un lago di aria molto fredda tra Mediterraneo e Balcani. Circolazione depressionaria in quota che potrebbe approfondire diversi minimi al suolo tra Sabato e Domenica con neve a quote molto basse non esclusa sull’Italia. Presto per scendere nei dettagli comunque temperature da fino a 4-6 gradi sotto media e gelate diffuse.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni