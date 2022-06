METEO WEEKEND – In arrivo nuova spinta AFRICANA con TEMPERATURE nuovamente sui 40°C su alcune regioni

Caldo da record in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Un vasto e robusto promontorio africano si esteso sul Mediterraneo portando stabilità ed avvezione di aria calda direttamente dal Sahara. Nella giornata di ieri sono stati raggiunti e superati i 40°C su molte zone d’Italia, con caldo record in alcune località specie tra Toscana, Umbria e Lazio. Nella giornata odierna l’ondata di caldo continuerà ad interessare il Centro-Sud, con massime ancora attorno ai 40°C specie su Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Maltempo al Nord con temporali e possibili nubifragi

Mentre l’Italia centro-meridionale rimane protetta dall’alta pressione africana, un piccolo cavetto d’onda interesserà il Nord portando forte maltempo. Nella prima parte della giornata verranno interessate dal peggioramento meteo soprattutto le regioni di Nord-Ovest, con acquazzoni, temporali e non si escludono locali nubifragi e grandinate. Nel corso del pomeriggio il maltempo continuerà ad insistere ancora al Nord-Ovest con estensione a Lombardia ed Emilia, mentre tra la serata e la notte il maltempo si sposterà verso il Nord-Est. Con il transito della saccatura farà ingresso sull’Italia anche aria più fresca che andrà ad attenuare il caldo.

Giorni centrali della settimana con bel tempo e caldo contenuto

A partire dalla giornata di domani il cavetto d’onda si allontanerà verso nord-est e le condizioni meteo torneranno a migliorare anche sulle regioni settentrionali. Giorni centrali della settimana che vedranno quindi tempo stabile in Italia, ma senza eccessi di caldo grazie all’ingresso di aria più fresca. Precipitazioni solo sulle Alpi per instabilità pomeridiana e residui fenomeni domani mattina al Nord-Est. Di seguito la tendenza meteo per il primo weekend di luglio.

Nuova spinta africana per il primo weekend di luglio

I principali modelli matematici mostrano una nuova spinta africana tra venerdì e il weekend verso il Mediterraneo centro-occidentale con nuova risalita di aria calda che interesserà soprattutto il Centro-Sud e le Isole con temperature a 850 hPa (circa 1500 metri di quota) oltre i 20°C e fino ai 24°C-25°C tra Sicilia e Sardegna. Primo weekend di luglio che dovrebbe quindi scorrere all’insegna del bel tempo e con temperature in aumento. Temperature massime che al Centro-Sud dovrebbe tornare nuovamente prossime ai 40°C, specie su Isole e regioni tirreniche, con punte localmente anche superiori. Valori massimi fino a 36°C-37°C previsti comunque anche in Pianura Padana.

