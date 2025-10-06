Meteo – Weekend in prevalenza stabile, ma con possibili temporali in alcune aree del Paese: ecco quali

Tempo stabile sull’Italia

Ad eccezione di qualche isolato nucleo di maltempo che, nella giornata odierna, ha interessato ancora il basso versante adriatico a causa dell’arrivo di correnti più fresche e instabili dal settore balcanico, le condizioni meteo sono risultate stabili e asciutte e, quindi, in nitido miglioramento rispetto a ieri, grazie all’espansione dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Tuttavia, l’afflusso delle suddette correnti più fresche sta determinando quest’oggi un calo generale e sensibile delle temperature rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni in compagnia della stabilità e del relativo bel tempo, con temperature in lieve aumento

I prossimi giorni vedranno un campo di Alta pressione di origine azzorriana consolidarsi sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con le condizioni meteo che risulteranno via via più stabili e asciutte e accompagnate da relativo bel tempo, vale a dire da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, risulteranno in nuovo e lieve aumento fino a raggiungere la media di riferimento. Tale situazione si protrarrà fino alla giornata di mercoledì 8 ottobre compresa.

Peggiora sulla Sardegna da giovedì

A partire dalla giornata di giovedì 9 ottobre le correnti più umide e instabili di origine nordatlantica si insinueranno nel Mediterraneo centro-occidentale, minando la struttura anticiclonica e determinando un lieve peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che riguarderà principalmente la Sardegna: qui si attendono infatti rovesci e possibili temporali, localmente anche intensi, sia per la stessa giornata di giovedì 9 che per quella di venerdì 10 ottobre.

Nel Weekend il maltempo potrebbe estendersi anche in Sicilia, specie per domenica

Le correnti più umide e instabili provenienti da latitudini più settentrionali continueranno a costituire un’insidia per l’Anticiclone anche nel corso del prossimo Weekend, stando a quanto prospettano le attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Questo potrà determinare l’estensione del maltempo anche alla Sicilia, con piogge e possibili temporali localmente intensi, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo dovrebbero mantenersi relativamente più stabili e asciutte e con temperature più o meno in linea con la media di riferimento. Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

