METEO WEEKEND – Inizia una fase STABILE con tanto SOLE e TEMPERATURE in aumento specie nel fine settimana

Goccia fredda in transito nella notte porta neve a bassa quota al Centro Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e buon mercoledì. Durante la notte il transito di un nucleo freddo ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali. Fenomeni sparsi si sono avuti su Marche, Abruzzo e Lazio e sono risultate a carattere nevoso fino a bassa quota. Da sottolineare la comparsa della neve con accumulo fino alle porte di Roma, con fiocchi che non sono mancati anche sulla Capitale ma senza accumulo, se non in alcuni quartieri ma in maniera leggera.

Graduale miglioramento nella giornata odierna con maltempo sulle Isole

Nella giornata odierna il nucleo freddo che ha portato la neve sulle regioni centrali scivolerà verso sud-ovest, portando maltempo sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale. In Sardegna le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso inizialmente fino a quote collinari, ma con quota neve in rialzo durante la giornata, mentre sulla Sicilia i fiocchi potranno arrivare fino a 1200-1400 metri. Al settentrione i cieli risulteranno sereni già in mattinata, mentre al Centro-Sud, nonostante il tempo asciutto, avremo inizialmente molta nuvolosità, ma che si andrà a dissipare nel corso della giornata grazie anche ad un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa occidentale che vedrà massimi di pressione al suolo di circa 1040 hPa sulle Isole Britanniche.

Alta pressione in spostamento verso Europa centrale e Mediterraneo da domani

A partire dalla giornata di domani il vasto e robusto campo di alta pressione tenderà a spostarsi prima verso l’Europa centrale e poi sul Mediterraneo con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Tale evoluzione sinottica porterà condizioni meteo molto stabili sulla Penisola Italiana con prevalenza di cieli sereni e temperature in aumento soprattutto in quota. Freddo che non mancherà comunque nelle vallate e pianure interne al primo mattino a causa dell’inversione termica, anche con brinate e gelate. Il weekend risulterà ancora stabile?

