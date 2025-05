Meteo – Weekend parte stabile e asciutto con picco di caldo, poi peggiora con rovesci e temporali: i dettagli

Generale stabilità in Italia

Il consolidamento dell’Anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo centrale negli ultimi giorni ha assicurato condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte, sia pure con qualche eccezione sul settore alpino, sempre più localizzata. Nella giornata odierna in particolare i rovesci e i temporali che si azionano sempre nelle ore pomeridiane appaiono molto localizzati, con temperature che peraltro quando non stazionarie risultano in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maggio parte con clima tardo-primaverile o addirittura estivo in alcuni casi

Il mese di maggio è partito con un clima pienamente primaverile o addirittura estivo in alcuni casi, con le colonnine di mercurio che vanno a sfiorare i +30°C, soglia che comunque verrà raggiunta localmente nella giornata di domani sabato 3 maggio, come vedremo anche nel presente editoriale. L’imposizione di un campo di Alta pressione di matrice africana sbarra la strada al maltempo, dopo settimane in cui è stato più volte protagonista sulla nostra Penisola.

Anche il Weekend parte stabile e con picco di caldo

Anche il Weekend partirà stabile e asciutto in Italia con piogge ancora lontane dallo stivale, ma con disturbi di maltempo in crescita sul settore alpino, nelle ore pomeridiane. Questo a causa dell’avvicinamento di correnti più umide e instabili di stampo atlantico che per domani sabato 3 maggio avranno come risultato il rinforzo di correnti più miti provenienti da sud e che porteranno il picco di caldo in diverse zone dello stivale, con temperature finanche localmente i +30°C, specie nelle aree interne del foggiano.

Domenica peggiora con ingresso di piogge e possibili temporali

La giornata di domenica 4 maggio vedrà un peggioramento più netto delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi in ingresso in particolare al nord e parte del centro, come Toscana e Sardegna. Qualche rovescio potrebbe comunque interessare anche le aree tra Lazio e Campania, con temperature che subiranno una prima diminuzione rispetto ai valori attesi per le precedenti 24 ore. Tale peggioramento inaugurerà una fase di maltempo che si protrarrà anche ad inizio settimana prossima, come vedremo in appositi editoriali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

