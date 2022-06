METEO WEEKEND – Poche piogge e tanto SOLE in Italia grazie all’alta pressione, ma ancora senza CALDO eccessivo

Residuo maltempo in Italia ma con miglioramento su alcune regioni

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri l’arrivo di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale ha portato forte maltempo con acquazzoni e temporali al Nord-Est e su tutto il Centro-Sud, mentre le condizioni meteo sono risultate più stabili al Nord-Ovest e sulla Sardegna. Nella giornata odierna la goccia fredda si trova in movimento dallo Ionio verso la Grecia e quindi piogge e temporali continueranno ad interessare il Sud e le regioni adriatiche. Tempo stabile invece al Nord-Ovest, Sardegna e regioni tirreniche centrali, complice anche la rimonta di un promontorio anticiclonico tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale.

Clima abbastanza fresco in Italia

La goccia fredda arrivata nella giornata di ieri ha spazzato via l’aria calda presente sull’Italia portando un evidente calo termico. Aria fresca da nord sta continuando ad affluire verso il nostro Paese e le temperature risultano cosi in media e localmente sotto le media del periodo, anche di 2-4 gradi specie al Sud e sulle regioni adriatiche. Clima fresco che si fa sentire soprattutto al primo mattino ed anche per gran parte della giornata sulle regioni coinvolte dal maltempo residuo, mentre sulle regioni soleggiate avremo un lieve aumento dei valori massimi. Temperature che comunque si manterranno al di sotto dei 30°C.

Weekend con bel tempo in Italia

Come abbiamo appena detto, un promontorio anticiclonico è attualmente in rimonta tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Nel corso del weekend questo si andrà ad espandere verso il Mediterraneo centrale, allontanando la goccia fredda verso levante prima sulla Grecia e poi sulla Turchia. Condizioni meteo in miglioramento in Italia già dalla giornata di domani con cieli soleggiati da Nord a Sud, salvo residui fenomeni isolati possibili tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Nella giornata di domenica avremo tanto sole su tutte le regioni e dell’instabilità pomeridiana sui settori alpini. Di seguito uno sguardo alle temperature per il fine settimana.

Temperature in aumento nel weekend ma con caldo contenuto

L’espansione dell’alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale oltre a portare un miglioramento delle condizioni meteo in Italia, porterà anche un nuovo aumento delle temperature. Rialzo termico che risulterà però molto contenuto. Infatti la risalita di aria calda andrà ad interessare soprattutto la Penisola Iberica, mentre solo marginalmente l’Italia, la quale si troverà sul bordo orientale del promontorio. Le temperature dovrebbero infatti risultare in linea con le medie del periodo e solo al Nord-Ovest appena sopra la media. Aumento termico che comunque sarà evidente nei valori massimi, i quali, specie nella giornata di domenica, torneranno sopra i 30°C sulle Isole Maggiori, sulle regioni tirreniche centrali e localmente in Pianura Padana, ma comunque difficilmente si andranno a superare i 32°C-33°C.

