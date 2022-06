METEO – Maltempo, NUBIFRAGIO colpisce la città italiana: ALLAGAMENTI e voragine. Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Violento maltempo in parte d’Italia e crollo termico

In queste ore tutta l’Italia è interessata da fresche correnti settentrionali che stanno apportando ancora fenomeni residui al nord-est, su Marche, Abruzzo e in gran parte del meridione dove purtroppo si stanno registrando anche alcuni danni e disagi. Fenomeni molto violenti si sono abbattuti tra pomeriggio di ieri e nottata odierna al centro dell’Italia, ed hanno coinvolto soprattutto Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Non solo, come dicevamo poco fa, nelle ultime ore violenti temporali hanno colpito anche il sud e in particolare la Puglia dove si registrano danni e allagamenti nel leccese, soprattutto nella zona di Gallipoli come si legge su bari.repubblica.it. Leggi anche: Fine settimana tra ultimi temporali e netto aumento termico

Nubifragio nel leccese, zone sommerse e chiusure

In particolare, tra pomeriggio e serata di ieri un forte nubifragio ha colpito tutta la zona sud salentina, accanendosi con maggior potenza su Gallipoli e comuni limitrofi. Tanti i danni ma non si sono registrati fortunatamente feriti. Allagamenti segnalati soprattutto lungo il versante sud, sul ponte seicentesco che conduce al borgo antico. Su un tratto di via Lecce, l’arteria principale di ingresso alla città bella, si è creata un’improvvisa voragine a causa della rottura di una condotta idrica. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e chiudere la strada. Intanto proprio sulla Puglia è in atto l’allerta meteo arancione della Protezione Civile per possibilità di forti piogge e raffiche di vento fino a 80-100 km/h. Leggi anche: Forti temporali nelle prossime ore in arrivo su molte regioni

Allerta arancione in atto

E intanto un avviso di allerta arancione e gialla è stato diramato dalla Protezione civile pugliese per temporali previsti fino a tutta la giornata odierna in regione. In particolare, l’allerta arancione riguarda le zone del Gargano, del Tavoliere e il sub-appennino Dauno, mentre la gialla riguarda la Puglia centrale e anche il Salento già duramente colpito dal maltempo delle ultime ore. Dalla giornata di domani situazione in netto miglioramento e lieve aumento termico, in attesa poi di una nuova intensa ondata di caldo dalla prossima settimana. Leggi anche: Forti temporali ancora in diverse regioni italiane, tutte le zone colpite

CONTINUA A LEGGERE

Nuova ondata di caldo in vista

Il weekend trascorrerà all’insegna del sole da nord a sud, a parte gli ultimi addensamenti nella giornata di domani tra Puglia e Calabria ma in via di attenuazione. Aumento termico sensibile ma clima ancora gradevole, soprattutto in Adriatico dove agirà una sostenuta ventilazione settentrionale. Ondata di caldo ad inizio settimana? Sembra sempre più probabile lo sprofondamento di una goccia fredda tra Portogallo e Marocco e proprio questa richiamerebbe una forte ondata di caldo verso Spagna, Francia e Italia (soprattutto occidentale) dalla metà della prossima settimana, ne riparleremo.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e meteo in tempo reale e sempre aggiornate. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.