METEO WEEKEND – Torna il MALTEMPO organizzato con PIOGGE e TEMPORALI ed anche un generale CALO TERMICO

Ultimi giorni di caldo, un po’ di refrigerio in vista per il weekend

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una goccia fredda situata sul Mediterraneo occidentale nei presi delle Baleari, mentre un promontorio anticiclonico di matrice africana è in rimonta sul Mediterraneo centrale. L’Italia viene cosi interessata da correnti umide sud-occidentali che portano molta nuvolosità in in transito ma poche piogge grazie alla protezione dell’alta pressione. Instabilità pomeridiana interesserà comunque l’arco alpino e l’Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali, in locale sconfinamento verso la Pianura Padana. Temperature di stampo stivo al Centro-Sud con massime sui 32/33°C e con punte fino a 35°C su Puglia e Sicilia.

Domani tra instabilità pomeridiana e caldo intenso

Nella giornata di domani la goccia fredda si avvicinerà ancora di più alla Penisola Italiana portandosi a ridosso della Sardegna. Questo porterà delle infiltrazioni di aria fresca in quota sull’Italia, accentuando cosi l’instabilità pomeridiana. Acquazzoni e temporali pomeridiani sono infatti attesi sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, anche intensi sulle Alpi orientali e sull’Appennino centrale. Caldo ancora molto intenso al Centro-Sud, specie sulle regioni tirreniche a causa dei venti di caduta, con massime fino a 35°C tra Toscana, Lazio e Campania e localmente anche superiori nella vallata del Tevere.

Meteo weekend: arriva il maltempo ed un generale calo termico

Nel corso del weekend la goccia fredda andrà a transitare sul Mediterraneo centrale e verrà agganciata dalla vasta e profonda area depressionaria colma di aria fredda centrata sulla Scandinavia ed in estensione verso l’Europa centrale. Tale evoluzione porterà un peggioramento delle condizioni meteo su tutta la Penisola Italiana, con maltempo organizzato. Nella giornata di sabato avremo al mattino qualche pioggia al Nord-Est, mentre nella seconda parte della giornata l’instabilità tenderà ad aumentare con piogge diffuse, acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto al Centro-Nord. Tra la serata e la notte sulle regioni di Nord-Ovest il maltempo potrà risultare anche molto intenso, con il rischio di nubifragi tra Liguria e Piemonte. Nella giornata di domenica il maltempo dovrebbe interessare invece soprattutto il Nord-Est e le regioni adriatiche, con il ritorno della neve sulle Alpi orientali fino a 1600-1900 metri di quota. Temperature in generale diminuzione, le quali si porteranno in linea con le medie del periodo ed anche leggermente sotto la media al Nord.

Caldo anomalo in vista per la prossima settimana, modelli che iniziano a convergere

Situazione sinottica che nella prossima settimana, e dunque dell’avvio dell’estate meteorologica (dal 1 giugno), dovrebbe vedere una vasta circolazione depressionaria allungarsi dalla Scandinavia verso l’Atlantico passando per le Isole Britanniche. Un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana potrebbe così elevarsi proprio sul Mediterraneo portando non solo condizioni meteo stabili in Italia ma un’altra ondata di caldo anomalo. La distanza temporale è elevata ma al momento non si escludono temperature anche di 10 gradi sopra media, con punte prossime ai 40°C.

