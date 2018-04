Temperature in aumento su tutta Italia grazie alle correnti miti dai quadranti meridionali, 25°c si registrano su alcune città del centro-nord.

Temperature Italia: valori massimi fino a 25 gradi su alcune città – 16 Aprile 2018 – Le correnti miti in transito su tutta l’ Italia dalla vicina Africa apportano un sensibile aumento delle temperature con valori fino a 25°c durante le ore centrali della giornata su alcune città del centro e del nord Italia. Dopo le piogge che hanno caratterizzato la scorsa settimana un po su tutte le regioni, caldi venti meridionali ora transitano sull’ Italia e il clima risulta tipicamente primaverile. Si va dai 20-22°c mediamente al sud fino ai 25°c a Firenze in queste ore, Pordenone, Udine e Rovigo. L’Italia in questa prima parte della stagione primaverile è stata teatro di diversi passaggi perturbati di matrice atlantica in alternanza con brevi situazioni di tempo più stabile. Clima mite e tipicamente primaverile anche nei prossimi giorni sull’Italia grazie all’anticiclone che si espanderà sulla nostra Penisola, specie durante il prossimo fine settimana.[…]