Ultimo minuto, violentissime bufere di neve in atto sull’Italia, rischio blackout e gravi danni: zone colpite prossime ore

Moltissima neve è caduta sulle Alpi Orientali cogliendo alla sprovvista i turisti privi di catene: i danni causati dal maltempo

Oltre ai temporali che si sono abbattuti sul Triveneto e le raffiche di vento su Trento e nel Vicentino, arriva anche la neve sulle Alpi Orientali, a quote decisamente inferiori rispetto alle medie stagionali. Una riedizione dell’autunno dello scorso anno in largo anticipo nel Nord Est della penisola dove le temperature sono crollate nelle ultime ore. Le foto che giungono da Cortina e da altre località innevate sembrano rievocare l’inverno rigido di qualche mese fa a pochi giorni dall’arrivo di maggio.

La neve ha causato gravi disagi alla circolazione per gli alberi caduti e, soprattutto ha messo in difficoltà tanti automobilisti che non avevano portato con sé le catene. Nella tarda mattinata di oggi, ha nevicato anche nella città di Belluno dove sono già caduti, dalle ore 13 di oggi, ben 20 centimetri di neve. Caduti oltre 30 centimetri a Sappada, in Val Boite 15. Già dalle prime ore del mattino ha iniziato a nevicare anche a Cortina.