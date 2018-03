Terremoto oggi Calabria 23 marzo 2018, scossa M 3.7 Tirreno meridionale – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 23-3-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 23 marzo 2018 – Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile su tutti i settori con cieli sereni al Nord-Ovest e poco nuvolosi al Nord-Est. Al pomeriggio ancora nubi sparse al Nord-Est ma senza fenomeni, ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sui settori adriatici e sulle zone interne con locali fenomeni sull’Abruzzo, più asciutto altrove con ampie schiarite lungo il Tirreno. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto salvo locali piogge sull’Abruzzo. In serata condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Neve fino a 300 metri sull’Appennino. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali . Mari mossi o localmente molto mossi.