Terremoto oggi Emilia Romagna, 9 aprile 2018, scossa M 2.2 provincia di Ravenna – Dati Ingv

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 9-4-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 9 aprile 2018 – Al Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge di debole o moderata intensità, neve sui settori alpini occidentali. Al pomeriggio situazione invariata con locali schiarite sulla Liguria, fenomeni in intensificazione sul Triveneto. In serata precipitazioni in esaurimento quasi ovunque salvo al Nord Est. Neve sulle Alpi oltre 1600-2000 metri di quota. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino maltempo intenso sulle regioni tirreniche con locali temporali su Lazio e Toscana, piogge diffuse altrove. Al pomeriggio migliora a partire da ovest con schiarite alternate a ultimi rovesci, persistono condizioni di instabilità sui rimanenti settori. In serata ulteriore miglioramento quasi ovunque con residue piogge tra Umbria e Marche. Neve oltre i 1600-1900 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.